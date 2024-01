Il giornalista d'inchiesta Borrometi: "La mafia in Emilia Romagna? Le infiltrazioni si sono ormai trasformate in insediamenti"

Paolo Borrometi, condirettore della agenzia di stampa "Agenzia Italia" da anni è costretto a vivere sotto scorta dopo essere stato oggetto di attentati di stampo mafioso. Siciliano che vive da tempo a Roma, giornalista e scrittore, Borrometi è attualmente chiamato a testimoniare in oltre trenta procedimenti giudiziari aperti nei confronti della criminalità organizzata. Ha pubblicato nei giorni scorsi il libro dal titolo "Traditori", edito da "Solferino". Ne ha parlato con Mario Russomanno nel corso della trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "C'è un filo conduttore che lega le stragi avvenute in Italia dal dopoguerra ad oggi- ha spiegato Borrometi- ed è la ricerca della conservazione del potere il suo collante. Il potere cui mi riferisco è criminale, economico e politico. Una strategia accompagnata da sofisticate tecniche di disinformazione. Se riesci a fare credere che tutte le pecore sono nere, che tutti sono colpevoli, nessuno potrà mai individuare il vero colpevole. Una strategia che, ovviamente, vede parte della politica collusa all'attività criminale". Cosa succede in Emilia Romagna? "Nella vostra splendida terra- avverte il giornalista- la criminalità organizzata è ben presente. Agisce soprattutto sul fronte della economia, acquisendo aziende ai fini di riciclaggio e drogando il mercato. Creando condizioni di impossibile concorrenza per aziende sane, costringendole così alla resa".