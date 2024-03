Il Lions Club Forlì Host dona arredi per la palestra alluvionata di Roncadello

Il Lions Club Forlì Host, presieduto da Alessandra Ascari Raccagni, si è reso protagonista di una nuova donazione a favore di un istituto scolastico. Dopo aver consegnato nel mese di gennaio alla scuola "Glauco Fiorini" di Villafranca materiale didattico e software utile per agevolare lo studio e l'inclusione scolastica di alunni affetti da autismo, nei giorni scorsi l'associazione forlivese ha portato alla primaria "Decio Raggi" di Roncadello, dell'Istituto comprensivo "Beatrice Portinari", attrezzature per la palestra, che verrà riaperta a breve.

La nuova dotazione sostituisce quella danneggiata in seguito all'alluvione del maggio 2023, mentre l'Amministrazione comunale ha provveduto a riparare la pavimentazione del locale. Fra i materiali donati figurano tappetini, per protegge la schiena e la zona lombare dal contatto con la superficie, materassi e cerchi fitness di varie dimensioni.

Il valore del materiale consegnato ammonta a 2.400 euro che il Lions Club Forlì Host ha raccolto grazie alla partecipazione a Commercianti per un giorno, a un contributo concesso dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà, su richiesta avanzata durante il precendente anno sociale quando era presidente Giulia Margotti, e da una raccolta fondi a scopo benefico avvenuta in occasione del compleanno della socia Caterina Rondelli.

"Sempre per la medesima scuola di Roncadello - precisa Alessandra Ascari Raccagni - sono stati ordinati due mobili alveare adatti ad ospitare le cartelle, del valore di 3.500 euro, che la ditta incaricata sta realizzando, anche questi finanziati dalla Fondazione del Distretto Lions 108a".