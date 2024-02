Il Lions Club Forlì Host sempre più impegnato nella raccolta degli occhiali usati

Andare a scuola, leggere un libro, guadagnarsi da vivere, sono azioni che molti di noi danno per scontate ogni giorno. Per milioni di persone dei Paesi in via di sviluppo, alcune di queste attività non sono possibili, perchè non vedono. Hanno un disperato bisogno di occhiali da vista e sono nell'impossibilità di procurarseli. È per questo che da parte del Lions Club Forlì Host continua la raccolta di occhiali usati da far rigenerare.

Negli ultimi due anni il club forlivese ha inviato circa 6.500 occhiali usati al Centro Lions per la vista di Chivasso per essere rigenerati. Nel corso degli ultimi mesi ne sono già stati accumulati oltre 650 provenienti dalla raccolta effettuata in occasione della camminata di Babbo Natale, dalla collaborazione per questo service instaurata con il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e la Caritas di Meldola. Il quantitativo maggiore al momento è arrivato dai punti di raccolta di Forlifarma, la società che gestisce le farmacie comunali.

Il riciclaggio degli occhiali usati fornisce un'occasione per aiutare chi ha necessità di una correzione della vista e nel mondo c'è un grandissimo bisogno. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l'uso di lenti correttive e nei Paesi in via di sviluppo il 44% degli uomini, delle donne e dei bambini hanno bisogno di occhiali, ma non li possiedono. Chiunque abbia occhiali da vista che non usa più può lasciarli negli appositi contenitori collocati presso diversi negozi di ottica cittadini e in gran parte delle farmacie di Forlifarma e di Federfarma.