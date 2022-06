Il mezzo agricolo si trasforma in una palla di fuoco e illumina la notte: incendio in un campo trebbiato

Fiamme nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì in un campo agricolo, a Santa Croce, nel comune di Bertinoro. L'allerta alla sala operativa del 115 è giunta poco dopo le 3, attivando due squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Forli. Ad incendiarsi, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un trattore parcheggiato nell'area coltivata a grano e precedentemente trebbiata. I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio e ad evitarne la propagazione ai vicini campi. Non vi sono stati feriti.