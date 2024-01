Il nuovo parco commerciale a portata di bici, nove spazi per il posteggio. "Li segnaleremo con cartelli stradali"

La nuova area commerciale "Formì" a portata di bici. La direzione, replicando ad una segnalazione di una lettrice circa la mancanza di portabici negli spazi esterni dell'area commerciale, specifica che ne sono stati installati nove in diversi punti dell'area, sin dall'inaugurazione. "Il numero è destinato a crescere nelle prossime settimane - viene rimarcato -. La pubblicazione della segnalazione ci ha posto di fronte alla possibilità che il design verticale delle rastrelliere (pensato per migliorare la fruibilità e l’accesso agli utenti) non sia ancora familiare ad alcuni dei numerosi clienti che raggiungono Formì utilizzando un mezzo a pedali. La direzione di Formì ha quindi deciso di studiare una apposita segnaletica verticale, in grado di facilitare la localizzazione e l’uso del servizio. Verrà posizionata nei prossimi giorni".