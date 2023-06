Il presidente di Romagna Acque Bernabè a Salotto blu: "Restituiamo alla montagna quel che ci dà"

Il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè è riminese e vive a Rimini ma, conversando con Mario Russomanno per l'approfondimento televisivo che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, mostra di avere ben chiara la funzione fondamentale che le aree collinari e montane svolgono in Romagna. Di lì parte la sua analisi sui fatti drammatici di queste settimane: "Senza una maggiore attenzione nei confronti delle comunità collinari non ne usciremo. È la presenza dell'uomo a garantire l' equilibrio ambientale, non il contrario. Per quanto riguarda le acque, vanno realizzati invasi, i fiumi vanno curati maggiormente ma non sarà possibile se continuerà lo spopolamento della montagna". A valle va tutto bene? "No. È evidente che si è costruito anche in aree che dovevano essere lasciate libere alla possibile espansione dei fiumi, dobbiamo smettere di consumare il suolo, questa tragedia ce lo ricorda. È in corso un epocale cambiamento climatico, la politica ambientale e di conservazione delle acque va modificata di conseguenza".