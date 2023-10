Il sindaco di Meldola a "Salotto Blu": "Mettere in sicurezza le colline serve all'intera Romagna"

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda lunedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Roberto Cavallucci, primo cittadino meldolese, si è espresso in riferimento alle emergenze del post alluvione. "Occorre dare centralità alla sicurezza Idro geologica attraverso decisive, importanti, opere pubbliche - ha affermato -. È un tema che dovrà coinvolgere le città e la pianura, se la collina si spopola è un disastro e un rischio per tutti".