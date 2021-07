Il sindaco Zattini si racconta di sera sul prato della parrocchia

Il sindaco si racconta sul prato della parrocchia. E' l'evento che ha promosso la parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio di via Campo di Marte 150, che propone per lunedì prossimo alle 21, l'incontro "Io sindaco mi racconto..." con il sindaco Gian Luca Zattini. L'annuncio dell'evento ricorda che Zattini è “laureato in medicina e chirurgia all'Università di Bologna, svolge la professione di odontoiatra. Nel 1975 entra per la prima volta in politica facendosi eleggere al consiglio comunale di Meldola nelle file della Democrazia Cristiana. Nel 2009 viene eletto sindaco della sua città per la lista civica Noi Meldolesi. Verrà riconfermato nel 2014”.

“Nel 2019, al termine del suo secondo mandato da sindaco, decide di candidarsi a sindaco di Forlì con una coalizione di centro-destra, che comprende Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Il Popolo della Famiglia e la lista civica Forlì Cambia. Vince al ballottaggio con il 53,07% dei voti, diventando il primo sindaco di centro-destra di Forlì dal secondo dopoguerra. Si insedia ufficialmente l'11 giugno 2019”.