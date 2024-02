Il vescovo Corazza porta in Vaticano l'alluvione della Romagna: donata la maglia "Tin Bota" a Papa Francesco

Il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza ha partecipato all’Udienza generale del Papa nell’aula Paolo VI e, a seguire, nella Basilica di San Giovanni in Laterano per concelebrare la messa. Quella di mercoledì è stata una delle tappe della visita ad limina che ha interessato i vescovi dell’Emilia-Romagna con la partecipazione del laicato e del clero delle loro diocesi. Durante l’udienza il Papa ha salutato "i fedeli provenienti dalle Diocesi dell'Emilia Romagna e di San Marino-Montefeltro, accompagnati dai loro vescovi".

Al termine dell’Udienza generale, Papa Francesco ha salutato i presenti e monsignor Corazza gli ha consegnato la maglietta con la scritta “Tin bota Romagna”, simbolo dell’alluvione e della solidarietà messa in campo in quei giorni di maggio dello scorso anno. Erano presenti anche pellegrini forlivesi giunti in pullman il giorno prima a Roma per l’occasione

La visita ad limina è l’incontro che ogni cinque anni i vescovi di tutto il mondo hanno in Vaticano col Papa per presentare le particolarità che contraddistinguono la loro Regione ecclesiastica. È l’occasione pure di approfondire il tema della nuova evangelizzazione. Altri appuntamenti sono previsti giovedì 29 e venerdì 30. Oggi, dopo la messa in Santa Maria Maggiore, si terrà l’incontro con diversi dicasteri della Curia romana, come quello per la Cultura e l’educazione, quello per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, o quello per il Servizio dello sviluppo umano integrale e per i Laici, la famiglia e la vita.