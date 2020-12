Il Vescovo Livio Corazza visita il reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni

Domenica pomeriggio alcuni rappresentanti del gruppo "Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis" della parrocchia di Regina Pacis, accompagnati dal Vescovo Livio Corazza, si sono recati nel reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni per portare gli auguri di Natale ai bambini ricoverati, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario. Continua dunque il servizio di prossimità agli ammalati inaugurato dal gruppo cinque anni fa in ospedale, quando i canti natalizi vennero eseguiti nel reparto di ginecologia la vigilia di Natale. "Allora scegliemmo di stare vicino alle mamme che partorivano proprio nell'anniversario della nascita di Gesù, per condividerne la gioia" ricorda la responsabile del gruppo Raffaela Cesaro. "In quell'occasione fummo invitati a tornare in ospedale anche per le festività pasquali, per cui da quel momento l'iniziativa dei canti della tradizione cristiana è proseguita negli anni sia a Natale che a Pasqua. Quest'anno le modalità si sono adeguate alle circostanze eccezionali che stiamo vivendo, ma i canti del Natale risuoneranno ugualmente nella corsia dell'ospedale attraverso i monitor del reparto" prosegue Raffaela Cesaro. "Sapevamo che le normative anti Covid ci avrebbero vietato di suonare dal vivo le melodie del Natale, ma l'idea di interrompere un'attività nata per donare speranza e gioia ci rattristava. Poi è arrivato l'incoraggiamento del Vescovo a non mancare a questo servizio di carità, e così abbiamo studiato un modo nuovo e originale per essere presenti in corsia e vicini a tutti anche se non fisicamente. Nelle settimane scorse, perciò, i componenti del gruppo, adulti e ragazzi tra cui alcuni giovani musicisti, hanno eseguito una registrazione musicale in parrocchia, trasferita poi in un DVD che è stato consegnato al responsabile del reparto e a ogni piccolo paziente".



Il video contiene anche alcune informazioni sul gruppo "Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis" e il saluto speciale del Vescovo rivolto ai pazienti e a tutto il personale sanitario, registrato con tutti i bambini del gruppo davanti al grande presepe allestito nel matroneo della parrocchia di Regina Pacis.



Insieme con una copia del DVD, tutti i bimbi ricoverati hanno ricevuto in dono anche giocattoli offerti dai negozi Il Temperino di viale Bolognesi, Centro giochi 2000, Centro Didattico Romagnolo e Cartolibreria Il Prisma. Ad ogni piccolo paziente è stato inoltre donato dall'Associazione Belém un simbolo natalizio, una capanna di cioccolato con la natività.



Il video contenuto nel DVD è pubblicato sulla pagina YouTube della parrocchia di Regina Pacis al link https://youtu.be/zAmnbK05DNQ