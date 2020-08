Imaginaction, l'assessore Cintorino: "Scommessa vinta. Spero possa diventare un evento annuale"

Spenti i riflettori del drive-in da guinness mondiale, che da giovedì a sabato scorsi ha ospitato la quarta edizione di "Imaginaction", il Festival internazionale del videoclip, si pensa già alla prossima edizione. Il direttore artistico della manifestazione, Stefano Salvati, a ForlìToday ha spiegato che la città ospitante "viene scelta in autunno, tra i mesi di ottobre e novembre. A Forlì ci siamo trovati molto bene, così come gli artisti. L'accoglienza è stata eccezionale e se la città lo vuole potremmo farlo a Forlì anche per sempre. Spero che si possa ricreare lo stesso meccanismo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Imaginaction è arrivato nella città mercuriale attraverso un bando, vinto dalla ravennate Daimon Film, che ha organizzato il Festival della musica. "Si è creato un gruppo di lavoro molto affiatato e mi è dispiaciuto che sia finita - afferma l'assessore al Turismo, Andrea Cintorino -. Ci abbiamo creduto tutti quanti ed è stata una scommessa vinta. Il mio intento è quello che possa diventare un evento annuale". La formula del drive-in è piaciuta. Ma con l'aeroporto di nuovo operativo, servirà trovare un'altra location: "Ci stiamo pensando. Le idee non mancano". Un esempio": "Perchè no alla fiera", sorride.