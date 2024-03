Imparare a usare con maggiore facilità lo smartphone: ai nastri di partenza un corso per gli over 60

Un corso rivolto agli over 60 per imparare a usare con maggiore facilità lo smartphone. È l’impegno di Anap Confartigianato di Forlì, in collaborazione con il Comitato provinciale Ancos Forlì che da giovedì 14 marzo alle 9.30 e per cinque settimane, nella sede dell’associazione forlivese in viale Oriani 1, illustrerà agli otto partecipanti come migliorare il proprio approccio con questo strumento.

"Sicuramente la tecnologia può consentire alle persone anziane di rimanere in contatto con i propri cari, anche attraverso l’utilizzo delle app di messaggistica o l’impiego dei social network - spiega il presidente Anap Giuseppe Mercatali -. Può, inoltre, aiutarli a essere attivi e impegnati, consultando informazioni, leggendo notizie, guardando video o persino corsi di formazione a distanza. Ma è necessario imparare a usare correttamente questi strumenti per poterne beneficiare".

Continua la coordinatrice del movimento Silvia Foschi: "L’evoluzione tecnologica è talmente rapida da porre qualche difficoltà nell’imparare a utilizzare le diverse applicazioni. Gli anziani hanno voglia di impegnarsi, di partecipare e perfino di guidare gli altri, ma devono poter accedere a un percorso di apprendimento tarato sui loro reali bisogni, per fruire delle opportunità tecnologiche oggi disponibili. Da qui l’idea di strutturare un percorso in cinque incontri da due ore, ogni giovedì a partire dal 14 marzo, che consentirà di sfruttare al meglio lo smartphone in modo facile e divertente". Le iscrizioni chiuderanno il 12 marzo, per far fronte alle richieste è in preparazione anche una seconda edizione che sarà realizzata fra aprile e maggio, per informazioni contattare Silvia Foschi allo 0543-452909.