Improvviso guasto tecnico: chiusa la Biblioteca Alberti alla Cava

Un improvviso guasto tecnico all’impianto idraulico. E così la Biblioteca decentrata per ragazzi “Antonio Alberti”, in via Samoggia 9 alla Cava, resterà temporaneamente chiusa al pubblico sino alla risoluzione del problema. "Non appena possibile, verrà comunicata alla cittadinanza la data della sua riapertura", informa il Comune.