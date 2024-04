In bici lungo la corsia di emergenza: ma all'arrivo della PolStrada il ciclista aveva già lasciato l'autostrada

In occasione delle festività pasquali è stata intensificata l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato di Forlì, con particolare attenzione ai luoghi ad alta frequentazione. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì-Cesena ha dispiegato sul territorio comunale 26 equipaggi, che hanno proceduto al controllo di 207 persone e 84 veicoli, mentre la Centrale Operativa della Questura ha gestito ben 375 telefonate di emergenza pervenute al 112. Nella mattinata di Pasquetta sono giunte più telefonate relative ad una persona che circolava in sella a bicicletta contromano lungo la corsia di emergenza dell’autostrada. Le pattuglie della Polizia Stradale sono intervenute prontamente sul posto per mettere in sicurezza la circolazione constatando che il ciclista, forse resosi conto del pericolo, aveva già lasciato la strada.

