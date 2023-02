In carcere aveva un micro-telefono, espiata la condanna per spaccio viene espulso dall'Italia

Negli ultimi giorni, a seguito dell'attività di controllo della Polizia di Stato disposta dal Questore Lucio Aprile per la repressione dei reati di tipo predatorio e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati conseguiti risultati positivi.

Il 15 febbraio la Polizia Municipale di Forlì ha sottoposto a controllo un cittadino tunisino di 29 anni, con diversi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, già colpito da un decreto di espulsione dal territorio nazionale a cui non aveva ottemperato. L’Ufficio Immigrazione della Questura ne ha organizzato l’accompagnamento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il centro reso disponibile è stato quello di Bari, dove lo straniero è stato portato ai fini dell’acquisizione dei suoi documenti di identificazione e del rimpatrio.

Il giorno 16 febbraio, a seguito dell'attività svolta dall'Ufficio Immigrazione della Questura, è stato rintracciato un cittadino albanese di 35 anni con precedenti per falsa attestazione a pubblico ufficiale, inosservanza di provvedimenti dell’Autorità, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (in carcere è stato trovato in possesso di un micro telefono) e condannato per spaccio di stupefacenti a 3 anni e 5 mesi di reclusione e 15.000 euro di multa. Alla sua uscita dal carcere una volta espiata la pena, l’uomo è stato espulso dall’Italia con accompagnamento aereo a Tirana, su un volo partito dall’aeroporto di Forlì. In conseguenza del provvedimento adottato non potrà rientrare nel territorio italiano per 5 anni.