"In memoria di Martino", il concorso di arti figurative premia gli studenti più bravi

Il 5 giugno, ultimo giorno di scuola di questo difficile anno scolastico, sono avvenute presso il Liceo Scientifico Paulucci di Calboli le premiazioni del concorso indetto dal Rotaract Club Forlì in memoria di Martino Brunelli, amico e socio prematuramente scomparso.

"Pensando a Martino e alle sue tante passioni, l’arte e la cultura hanno avuto sicuramente un ruolo importante nella sua vita. Per questo abbiamo deciso di indire presso la Scuola che aveva frequentato un concorso di ‘Arti Figurative’, una prima edizione che speriamo possa anche negli anni futuri avvicinare i giovani all’arte e stimolare la loro creatività e fantasia. Quest’anno abbiamo infatti proposto come tema Dante, sia per il ricorso dei settecento anni dalla morte del poeta, sia per l’importante e bellissima mostra ospitata presso i Musei San Domenico di Forlì’".

Gli studenti potevano presentare elaborati cartacei (categoria: pittura e disegno) ovvero elaborati multimediali (categoria: multimediali). Per ognuna delle categorie previsti tre premi del valore di 300, 200 e 100 euro oltre a buoni spesa per libri. Visti i tanti e splendidi elaborati presentati la Giuria ha deciso di assegnare un premio speciale fuori concorso del valore di 500,00 euro.

Gli elaborati presentati sono stati tutti raccolti in una pubblicazione online che speriamo possa essere apprezzata sia dagli stessi autori, sia da tutti gli studenti della scuola, dagli insegnanti, dalle famiglie e da tutti coloro che amano l’arte e ogni sua forma espressiva.

L’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), il Rotary Club Forlì ed il Rotary Club Forlì Tre Valli hanno infatti sponsorizzato il concorso promosso dai giovani del Rotaract Club Forlì.

I vincitori

Sezione Disegno e Pittura: segnalazione Francesca Laghi, Federico Foschi e Marilia Merendi; terzo classificato Tommaso Vasumi; secondo classificato Federico Tumidei, prima classificata Giada Parini, premio speciale Marcello Ravaioli

Sezione Multimediali: segnalazione Lucia Cornetti; terzo classificato Chiara Aroni, secondo classificato Chiara Moretti, prima classificata Francesco Bergamaschi