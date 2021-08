In strada a torso nudo con un coltello da cucina, voleva vendicarsi di un'aggressione: bloccato e denunciato

La denuncia è scattata per un giovane che è stato notato a torso nudo camminare sul marciapiede. Gli agenti si sono subito accorti che aveva in mano un coltello da cucina a lama appuntita

Importante attività di prevenzione a Forlì che ha visto l'intervento delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna in supporto alle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura e al contributo della Sezione di Polizia Stradale di Forlì.

I posti di controllo realizzati sono stati 11. Nell'ambito di questa azione preventiva, una persona è stata denunciata per evasione dagli arresti domiciliari. Si tratta di un forlivese di 46 anni che è stato notato fuori della sua abitazione. Al momento del controllo ha riferito di essere uscito per recarsi in farmacia, essendo autorizzato dal provvedimento restrittivo, ma le successive verifiche hanno consentito di appurare che la dichiarazione non era veritiera, per cui è scattata la denuncia.

La denuncia è scattata anche per un giovane che è stato notato a torso nudo camminare sul marciapiede. Gli agenti si sono subito accorti che aveva in mano un coltello da cucina a lama appuntita, che gli è stato immediatamente sequestrato. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che era intenzione del ragazzo andare in un esercizio pubblico per vendicarsi di una aggressione avvenuta poco prima. L’intervento delle pattuglie ha quindi avuto l’essenziale impatto preventivo rispetto un possibile grave episodio. Il giovane è stato denunciato e accompagnato in ospedale con una ambulanza per una valutazione psichiatrica.

Infine, un albanese clandestino è stato rintracciato a bordo di un veicolo in transito, fermato durante un posto di controllo. L’uomo è stato denunciato per il reato di clandestinità e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di legge. In un’altra circostanza, nell’ambito delle stesse attività, è stata sequestrata un’auto poiché circolava sprovvista di assicurazione obbligatoria e per mancata revisione.