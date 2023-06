Hamburger e non solo, la famosa "M" inaugura il nuovo ristorante. E riapre parzialmente quello alluvionato

McDonald's ha celebrato una doppia inaugurazione a Forlì: il taglio del nastro del nuovo ristorante nell'area commerciale di Pieve Acquedotto e la riapertura del McDrive di Viale Bologna, una delle zone più colpite dall'alluvione che non ha risparmiato nemmeno la sede McDonald's, completamente allagata. Alla cerimonia era presente il sindaco Gian Luca Zattini oltre ad Andrea Zocca, patron dei ristoranti McDonald's della città.

Quanto alla parziale riapertura della corsia McDrive, "volevamo dare un segnale positivo al quartiere - spiega Zocca -. Il nostro ristorante torna a rivedere la luce e presto le persone ricominceranno a frequentare il quartiere che ha sofferto molto. Contiamo di aprire le porte a metà mese con il locale più bello di prima". Salgono a tre i ristoranti a insegna McDonald’s a Forlì come racconta Zocca: “Il primo aperto è stato proprio quello di viale Bologna quasi 25 anni fa. Una scommessa che si è dimostrata vincente e i fatti lo dimostrano con la seconda apertura dentro il centro commerciale ‘Punta di Ferro’ e ora il nuovo situato in Via Altobelli 12/14”.

Zocca con McDonald’s continua a investire nella città di Forlì, offrendo opportunità lavorative, contribuendo alla crescita economica e fornendo i suoi famosi hamburger a tutti gli appassionati della zona. Il ristorante appena inaugurato ha visto l’assunzione di 40 nuovi dipendenti, che si aggiungono ai cento già impiegati negli altri locali.

"Molte mamme che desiderano un impiego part-time e molti giovani lavorano con noi. Devo dire che il lavoro nei nostri ristoranti è molto apprezzato e scelto come occupazione stabile. È curioso notare come i clienti affezionati che vediamo da anni possano trovare sempre le stesse persone tra i dipendenti. Come avviene nelle trattorie tradizionali, anche nel nostro locale si crea un legame tra clienti e personale e speriamo che sia così anche nel nuovo ristorante”, conclude Zocca.