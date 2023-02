Incendio divampa in un appartamento, tre intossicati dai fumi. Salvati anche tre animali

E' di tre persone intossicate il bilancio di un incendio divampato lunedì sera, poco dopo le 20, in un appartamento in via Brando Brandi. Dal comando provinciale di viale Roma sono state attivate tre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere immediatamente il rogo. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sono divampate da una camera da letto (le cause sarebbero riconducibili ad un corto circuito, ma è ancora in fase d'accertamento).

Il personale del 115, affiancato dai sanitari del 118, hanno provveduto a mettere in salvo tre persone, un cane, un gatto ed un pappagallo. Due delle tre persone sono state trasportate in ospedale in ambulanza per gli accertamenti del caso. Successivamente il personale del 115 ha provveduto a bonificare l'appartamento ed areggiare i locali per evacuare i fumi, con l'appartamento dichiarato inagibile. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti anche i Carabinieri, mentre la Polizia Locale ha coordinato la viabilità.

Un momento dei soccorsi