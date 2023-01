Mezzo prende improvvisamente fuoco in viale Roma: nessun ferito, ma l'auto è da buttare

Mattinata di fuoco, nel vero senso della parola, in viale Roma all'altezza del civico 258. Erano da poco passate le 11.30 di sabato quando un'auto, una Volvo, ha preso fuoco poco distante dalla sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì che sono quindi intervenuti in pochissimi minuti per spegnere le fiamme.

I pompieri, tramite utilizzo di schiuma antincendio, hanno spento le lingue di fuoco che si sono sviluppate nel vano motore del mezzo e hanno evitato la propagazione al resto del veicolo. Per le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura temporanea del traffico veicolare. Sul posto Polizia Locale. Non si segnalano persone coinvolte.