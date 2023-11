Camion carico di carta prende fuoco, il conducente si mette in salvo ma il mezzo è distrutto

Un camion che trasportava carta è stato completamente distrutto dal fuoco nella giornata di ieri, venerdì. Intorno alle 7.10 tre squadre della Sede Centrale dei Vigili del fuoco di Forlì, sono intervenute in via Martoni a Forlì per l'incendio dell'autocarro, di fronte all'azienda Piolanti. Il mezzo era in marcia, il conducente ha fatto appena in tempo a fermarsi e a scendere dal mezzo, prima che si trasformasse in una palla di fuoco. Le fiamme si sono velocemente alimentate dallo stesso carico di carta presente nella furgonatura. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme che avvolgevano l'intero mezzo. Nessuna persona o altro mezzo in transito è rimasto coinvolto, sul posto forze dell'ordine.