Lingue di fuoco in un capannone: interessata dall'incendio un'officina meccanica

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di domenica per estinguere un incendio divampato in un capannone in via Pontirola, a San Lorenzo in Noceto. L'allerta alla sala operativa del 115 è giunta poco dopo le 21.30. Dal comando di viale Roma sono partiti diversi mezzi per accelerare le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno interessato un locale adibito ad officina meccanica. I pompieri hanno proceduto con getti di schiuma. Fortunatamente non vi erano persone all'interno in quel momento e non vi sono stati feriti. Al vaglio dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine le cause che hanno innescato il rogo.