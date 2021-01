Fiamme nella notte in un casolare: i Vigili del Fuoco salvano la vita a diversi cani e gatti

Fiamme nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in un casolare a Modigliana. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 4.30 ed ha attivato i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana e Rocca San Casciano. All'interno della struttura non vi erano persone, ma numerosi cani e gatti che sono stati tratti in salvo dai pompieri. L'intervento è proseguito anche nella prima mattinata di martedì. Per chiarire le cause che hanno innescato le fiamme sono intervenuti anche i Carabinieri. Seguiranno maggiori informazioni nel corso della giornata.