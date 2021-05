Incendio in un capannone nella zona industriale: a fuoco un macchinario

Fortunatamente le fiamme non hanno interessato il resto del capannone, col rogo limitato al solo macchinario

/ Via E. Colorni, 6

Incendio rapidamente estinto nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì nella zona industriale di Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 4 ed ha attivato tre squadre dei Vigili del Fuoco, con botte ed autoscala. A bruciare un macchinario all'interno dello stabilimento della "Piadina Loriana", in via Colorni 6.

Fortunatamente le fiamme non hanno interessato il resto del capannone, col rogo limitato al solo macchinario. Il personale del 115 ha provveduto ad estinguere le fiamme e alla messa in sicurezza dei locali. Non vi sono stati feriti. L'intervento si è concluso intorno alle 6.