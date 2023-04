Bmw alimentata a metano avvolta dalle lingue di fuoco: bombole messe in sicurezza

Bmw in fiamme nel tardo pomeriggio di domenica. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 in viale Corridoni. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le lingue di fuoco che hanno avvolto il vano motore, mettendo in sicurezza le bombole di metano, evitandone la fuoriuscita. Non vi sono stati feriti. Sul posto Polizia Locale ha provveduto alla temporanea chiusura della strada.