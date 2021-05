Residui di potature in fiamme: l'incendio alimentato anche dal vento

Una squadra del comando provinciale Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta giovedì mattina alle 12 per un incendio di residui di potature divampato in via Ravegnana. Ad alimentare l'incendio, subito circoscritto, anche le forti raffiche di vento. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Forlì per gli adempimenti di loro competenza.