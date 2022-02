Incentivi alla cultura: la Camera di Commercio sostiene la terza stagione estiva dell'Arena San Domenico

Prosegue l’impegno della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nel sostenere l’economia del territorio e tutto il suo sistema imprenditoriale. Nel bilancio preventivo 2022 sono stati stanziati 200mila euro per finanziare iniziative di terzi che intendano realizzare iniziative e progetti interessanti ai fini dello sviluppo del territorio e della competitività delle imprese. In modo particolare, per favorire progetti di sviluppo nei settori del turismo, del commercio, delle risorse culturali ed ambientali, della valorizzazione delle eccellenze produttive, di animazione e promozione territoriale.

Destinatari dei contributi sono enti pubblici, organismi privati portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese, associazioni imprenditoriali, società consortili, associazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze produttive. Il Regolamento per la concessione prevede due scadenze per la presentazione delle richieste di contributi: entro il 31 ottobre per le iniziative e progetti che si realizzano nel primo semestre dell’anno successivo; 30 aprile per le manifestazioni che si realizzano nel secondo semestre dell’anno in corso. La Giunta camerale, nella riunione di lunedì, ha esaminato le richieste di contributo per iniziative che saranno realizzate nel primo semestre 2022. Al Comune di Forlì arriva il contributo per la III edizione della rassegna "Arena Forlì San Domenico Estate", serie di eventi musicali, festival, spettacoli di genere vario (prosa, comico, dialettale) che si svolgerà da giugno a settembre all’aperto nel chiostro del complesso museale.

La cultura è stata protagonista nelle richieste presentate e sono stati concessi contributi per promuovere l’arte cinematografica, la poesia, il teatro, con iniziative sempre legate alla promozione territoriale. Tra queste, “Articultura – concorso narrazione di Romagna” rivolto a registi under 35, finalizzato alla realizzazione di 4 cortometraggi capaci di narrare il territorio romagnolo e “La settima arte. Cinema e Industria”, manifestazione che promuove l’industria cinematografica e le professionalità del settore cinema con un programma di eventi gratuiti e la consegna del premio “Cinema e Industria”. Per maggiori informazioni sul regolamento è possibile consultare il portale www.romagna.camcom.it/ promuovi l'impresa/finanziamenti.