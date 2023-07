Scivola e impatta su una zona rocciosa dopo un volo di tre metri: paura alla cascata della Grotta Urlante

Paura nel primo pomeriggio di domenica alla cascata della Grotta Urlante di Premilcuore. Un 36enne ravennate, che aveva deciso di trascorrere la giornata festiva nell'entroterra, è incappato in un incidente intorno alle 13.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il soggetto è scivolato nel corso di un'escursione, finendo malamente a terra su un'area rocciosa lungo il fiume Rabbi dopo un volo di tre metri. Nell'impatto ha riportato traumi, accusando una sensazione di malessere. Immediatamente i presenti hanno allertato i sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, insieme al personale del Soccorso Alpino. Il ferito, sempre cosciente, è stato poi trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per le cure del caso. Per chiarire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri.