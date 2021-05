Incidente tra un'auto e una bici, il ciclista finisce anche contro un furgone: è grave

E' grave il ciclista 45enne, di origine nigeriane, coinvolto sabato mattina in un incidente. In viale Roma, a Forlì, all'altezza dell'incrocio con via Vivaldi, secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Forlì, il ciclista stava percorrendo l'arteria in direzione del centro, quando è stato colpito da un'auto Volvo V40 guidata da una 36enne che, a quanto pare, da via Vivaldi si stava immettendo in viale Roma in direzione centro.

Nell'impatto il ciclista è stato sbalzato giù dalla bici ed è andato a sbattere contro la parte laterale di un furgone che stava arrivando dalla parte opposta e non ha potuto evitarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto medicalizzata. Viste le gravi condizioni, il 45enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sulle dinamiche dell'incidente sta facendo chiarezza il reparto infortunistica della Polizia locale.