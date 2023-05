Bilancio partecipativo, ripartono gli incontri con i comitati di quartiere: ecco il calendario

Riprende il ciclo di incontri tra Giunta comunale e Comitati Territoriali dei Quartieri per il Bilancio partecipativo. Nell’ambito dell’attività di preparazione dei documenti previsionali per il Bilancio comunale e per gli investimenti pluriennali dell’Ente, l’Assessorato ai Quartieri ha calendarizzato nuovi momenti di informazione e confronto con gli otto organismi territoriali ai quali interverranno il sindaco e componenti della Giunta. Prima tappa sarà giovedì, alle 20, al Centro Sociale di via Sillaro 42, con il Comitato di Quartiere numero 2 che comprende i Comitati di Quartiere “Cava-Villanova”, “Romiti” e “Villagrappa-Castiglione- Petrignone-San Varano-Rovere”.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 18 maggio, sempre alle 20, e si terrà nella Casa del Lavoratore di via Cerchia, con il Comitato di Quartiere numero 6 che include i Quartieri di “Bussecchio”, “Ronco”, “Musicisti”, “Spazzoli-Campo di Marte”. Il programma prosegue lunedì 22 maggio, di nuovo alle 20, con il Comitato di Quartiere numero 7 (“San Martino in Strada-San Lorenzo in Noceto-Grisignano-Collina” e “Magliano-Carpena-Ravaldino in Monte) e il Comitato di Quartiere numero 8 (“Vecchiazzano-Massa-Ladino”, “Cà Ossi”, “Resistenza”) nella sede del Centro Anziani Primavera in via Angeloni 56.

Martedì 30 maggio, invece, ad ospitare alle 20 l’incontro con il Comitato di Quartiere numero 5 (“La Selva-Forniolo-San Leonardo”, “Pievequinta-Caserma- Casemurate” e “Carpinello-Rotta-Bagnolo- Durazzano-Borgo Sisa) sarà Palazzo Morattini Monsignani in via Armellino 33. La penultima tappa, dedicata al Comitato di Quartiere numero 1 (“Centro Storico”) e Comitato di Quartiere numero 4 (“Pianta-Ospedaletto-Coriano” e “Foro Boario-San Benedetto”) avrà luogo mercoledì 7 giugno, sempre alle ore 20, nel Salone del Foro Boario. Agli incontri parteciperanno i componenti dei Comitati di Quartiere cittadini.

Al “Palazzone” di via Lughese 262, mercoledì 14 giugno alle 20 si svolgerà l’ultimo incontro dedicato al Bilancio partecipativo, quello con il Comitato di Quartiere numero 3 “Villafranca- San Martino in Villafranca”, “Roncadello-Branzolino-San Tomè-Barisano” e “Pieveacquedotto-Durazzanino- Malmissole-Poggio-San Giorgio”.