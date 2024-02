Alluvione, in 400 al Villa Romiti per l'incontro con la struttura commissariale: "I beni mobili saranno ristorati"

Circa 400 persone hanno partecipato giovedì pomeriggio al Villa Romiti all'incontro tra i Comitati alluvionati del forlivese e la Struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo finalizzato ad un confronto sulle problematiche correlate agli eventi alluvionali ed alle frane dello scorso maggio. Ad affiancare i tecnici della Struttura commissariale c'erano il tenente colonnello Vincenzo Martella e il colonnello Carlo La Torre.

"Il Generale Figliuolo e la Struttura commissariale continuano ad essere vicini al nostro territorio e alle esigenze di cittadini e imprese: presto si apriranno sportelli rivolti alla cittadinanza, per supportare gli alluvionati nella richiesta dei ristori, ma intanto è bene procedere con le perizie e avviare le istruttorie sulla piattaforma Sfinge - affermano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d'Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di Fdi -. Le risorse per i rimborsi ci sono e come detto sin da subito i danni causati dall'alluvione saranno ristorati: ringraziamo la Struttura commissariale per il grande lavoro che sta facendo. I rappresentanti della Struttura commissariale sono stati chiari e puntuali nelle risposte fornite ai cittadini, confermando ancora una volta gli impegni presi dal Governo Meloni”.

“La Struttura Commissariale ha dimostrato grande professionalità e disponibilità nell'ascoltare ogni singola persona e nel fornire chiarimenti - continuano gli esponenti di Fdi -. Davanti a casi specifici particolari si sono offerti di procedere con sopralluoghi: uno spirito operativo che dimostra la determinazione con cui si vuole dare risposte alla popolazione. Ricordiamo che il Governo Meloni ha stanziato oltre 6,5 miliardi di euro per far fronte ai danni dell'alluvione e delle frane, sia sul patrimonio pubblico che privato. Anche i beni mobili saranno ristorati, checché ne dica la sinistra, e infatti nell'incontro è stato sottolineato come sia importante periziarli. Inoltre, visti i dubbi dei periti, si sta valutando se rendere disponibile sulla piattaforma Sfinge un modello di perizia da seguire in modo da velocizzare la procedura dei ristori". "Questo, accanto alla messa in sicurezza del territorio, è infatti quello che ci sta più a cuore – concludono Buonguerrieri e Bongiorno -: le risorse ci sono, è bene non tergiversare con le perizie e istruire le domande sulla piattaforma Sfinge in modo che possano essere elaborate e si possa così arrivare ai rimborsi”.