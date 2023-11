"Incontro tra le generazioni", oltre 600 persone alla mostra al castello di Cusercoli dei ragazzi delle scuole

Oltre 600 persone – fra cui diverse classi della scuola materna, delle scuole primarie e della scuola media - hanno visitato, al Castello di Cusercoli, la mostra degli elaborati del progetto didattico “Incontro tra le generazioni”, relativo all’anno scolastico 2022-2023 (per la decima edizione) e destinato alle scuole primarie. All’iniziativa, organizzata da Auser, hanno partecipato 45 classi di scuole del forlivese. Per il 2022-2023 si era scelto di stimolare una riflessione sugli articoli 28 e 29 della Costituzione dedicati al “diritto all’istruzione” e alle “finalità dell’educazione”. Come contributo al contrasto della povertà educativa, tutte le classi partecipanti hanno ricevuto un kit di materiale didattico: che conteneva anche una copia della Costituzione Italiana, a testimonianza degli evidenti collegamenti del tema con i principi ispiratori della Carta.