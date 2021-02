Infortunio sul lavoro: falange amputata per un operaio 42enne

Infortunio sul lavoro mercoledì mattina in un'azienda specializzata in impianti per lo stoccaggio e trasporto delle materie prime nella zona industriale di Villa Selva. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato e del personale della Medicina del Lavoro, intervenuti per il sopralluogo di legge, un operaio marocchino di 42 anni, residente a Forlì, si è amputato la falange del dito medio della mano sinistra mentre stava collaudando na valvola pneumatica a tre vie. Immediatamente soccorso dai colleghi e dalla direzione aziendale, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Morgagni e la falange amputata è stata recuperata dai sanitari.