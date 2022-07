Ingegneria e architettura, il Comune seleziona tecnici per formare un elenco a cui attingere per gli incarichi

Il Comune di Forlimpopoli ha indetto una selezione pubblica allo scopo di formare un elenco di tecnici professionisti di fiducia dell'amministrazione comunale a cui affidare incarichi professionali nell?ambito dell'ingegneria e dell'architettura. In particolare il personale selezionato potrà essere assunto per svolgere attività di progettazione e gestione presso il settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione, per tutte le attività tecniche ed amministrative di supporto e per l?attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per essere ammessi alla procedura di selezione occorre essere in possesso del diploma di Geometra (o equipollente), o la laurea (vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l?ambiente e il territorio, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, oppure la laurea magistrale o specialistica nelle stesse materie conseguita con il nuovo ordinamento.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando l?apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune e dovrà essere inviata, insieme al curriculum di studi e professionale del candidato, all?indirizzo pec: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it entro le ore 12 del 31 luglio.

Il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione è a disposizione per eventuali informazioni il martedì ed il giovedì dalle 11,00 alle 13,00, ai seguenti numeri: (tel. 0543/749230-749224 749219).

Eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste anche inviando una mail a ufficiotecnico@comune.forlimpopoli.fc.it e progettazione@comune.forlimpopoli.fc.it. L'elenco dei professionisti sarà formato dopo una prova selettiva orale che verterà su materie tecniche e normative indicate nel bando.