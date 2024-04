Merendine "stupefacenti", ma anche bici e utensili tra la refurtiva: arrestato dopo esser stato sorpreso su un'auto rubata

Operazione congiunta della Squadra Mobile e delle Volanti della Polizia di Stato contro il traffico di stupefacenti e il contrasto ai furti. Nella rete dei detective della questura di Corso Garibaldi è finito un cittadino italiano, di origine straniera, trovato in possesso di hashish, bici elettriche e utensili rubati. Tutto ha avuto inizio durante un controllo stradale, quando le Volanti hanno rintracciato un’auto rubata: alla guida c’era un uomo che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha gettato un involucro con un panetto di hashish.

Nel frattempo è intervenuto anche personale della Squadra Mobile per le immediate perquisizioni sul posto e presso l’abitazione dell’uomo. Qui i detective hanno notato degli involucri incartati come se fossero merendine “Nestlè” e “Kinder”: le merendine tuttavia erano diversi panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi. E’ stato ritrovato anche un bilancino e sostanza da taglio, segni inequivocabili dell’attività di spaccio messa in piedi dall’uomo.

All’interno di un garage in lamiera posto nel giardino dell’abitazione sono state rinvenute inoltre numerose bici elettriche, decespugliatori e trapani rubati e per cui sono in corso gli accertamenti per risalire agli effettivi proprietari. Durante la perquisizione è stata inoltre trovata una riproduzione di una pistola, priva di tappo rosso. L’auto rubata è stata restituita al proprietario, mentre la refurtiva è stata posta sotto sequestro. La droga al dettaglio avrebbe reso centinai di dosi e fruttato diverse migliaia di euro. Il soggetto è stato denunciato anche per il reato di ricettazione e rischia fino a otto anni di carcere.