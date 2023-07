Alluvione, lo youtuber Luca Mastrangelo a fianco della Romagna: una raccolta fondi per la sua Civitella

Anche da Milano non ha voluto far mancare la sua vicinanza al suo paese del cuore, quella Civitella di Romagna duramente colpita dall'alluvione di metà maggio con centinaia e centinaia di frane e smottamenti che hanno messo in ginocchio il piccolo comune dell'alta val Bidente, con praticamente tutte le frazioni rimaste isolate per settimane (alcune, purtroppo, lo sono tuttora). Luca Mastrangelo, lo youtuber interista più famoso del mondo, si è infatti mosso subito per cercare di dare un aiuto concreto grazie alla sua popolarità al comune guidato dal sindaco Claudio Milandri.

Luca ha infatti approfittato della 'chiamata' di Prato per dare una mano a Civitella con una donazione. Nella consueta cena benefica di fine stagione che si è svolta giovedì, l'Inter club Pratonerazzurra ha invitato Mastrangelo per aderire alla richiesta di sostegno verso la Romagna. Durante la serata si è infatti svolta una raccolta fondi da destinare, appunto, a Civitella e che si è conclusa con un bonifico. "Ringrazio di cuore tutto il direttivo dell’Inter Club Prato Nerazzurra per la sensibilità mostrata nei confronti del nostro territorio" ha detto lo youtuber durante uno dei tanti interventi della serata.

L'Inter club di Prato ha annunciato il cambio di guardia alla guida del club. Filippo Moretti ha infatti sostituito il presidente uscente Lorenzo Troni e ha sottolineato come "La richiesta di Luca di sostenere Civitella di Romagna è stata da noi accolta con grande attenzione. E' bastato un attimo per confermargli la nostra totale disponibilità". L'Inter club Prato Nerazzurra è il secondo club della Toscana con oltre 500 soci: "l'obbiettivo è quello di creare un club attivo e propositivo e di arrivare a quota 1000 iscritti" ha detto Moretti.