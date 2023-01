Arriva la rete ultraveloce nel forese: partiti i lavori per la messa in posa della banda larga

Ridurre il digital divide attraverso l’estensione della nuova rete ultraveloce. È questo l’obiettivo che si pone il Comune di Forlì con l’avvio e il potenziamento dei lavori di messa in posa della fibra ottica nelle aree più periferiche del territorio. "In questi giorni sono in corso i lavori a Villafranca, San Martino in Villafranca, Carpinello, Pievequinta, Caserma e Casemurate", annunciano gli assessori Valerio Melandri e Giuseppe Petetta.



“Nei mesi scorsi abbiamo incontrato più volte i gestori di rete, sollecitandoli a intervenire nelle aree scoperte dalla banda ultra larga. Si tratta perlopiù di quartieri periferici del nostro Comune, densamente popolati, che più volte, tramite i comitati di zona, i residenti e le numerose imprese, hanno chiesto l’estensione della fibra ottica per garantire pari opportunità di connettività - proseguono -. Alcuni comitati erano addirittura anni che sollecitavano questi lavori. Boi abbiamo convocato i gestori in numerose occasioni, condiviso il progetto e concesso in tempi rapidissimi le apposite autorizzazioni per lo sviluppo di infrastrutture per la banda ultra larga nelle aree più fragili del territorio di Forlì.”

“Nei prossimi mesi - aggiunge l’Assessore Petetta - interverremo anche ai Romiti, Villanova, San Varano, San Benedetto, Pianta e Ospedaletto, Foro Boario, Roncadello, Vecchiazzano e San Martino in Strada. Anche per queste zone abbiamo già rilasciato le dovute autorizzazioni al gestore per procedere con gli scavi e la messa in posa della rete. Non solo, sono già in corso ulteriori interlocuzioni con la ditta concessionaria dei lavori per coprire altre parti del territorio”.

“Il divario digitale rappresenta a tutti gli effetti una nuova forma di disuguaglianza sociale, economica e culturale - conclude l’assessore Melandri - produce danni sostanziali per chi lo subisce e rafforza le situazioni di isolamento. Quello che intendiamo fare con questo importante progetto è mettere nelle stesse condizioni digitali tutti forlivesi, a prescindere da dove abitino o lavorino, fornendogli gli strumenti telematici necessari a consentire un’efficace navigazione".