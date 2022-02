Interventi anti-allagamento: consolidate le sponde di numerosi canali del Forlivese

La manutenzione di canali forlivesi continua incessante nel territorio. Sono stati di recente ultimati i lavori di risezionamento e consolidamento delle sponde del Canale Cerchia di Bussecchio nei pressi di via Paoluzza, località San Martino in Strada, del canale Cerchia di Villanova nei pressi di via Celletta Passeri, quartiere Cava, del canale Fossatone Ausavecchia nei pressi di Via Costiera zona San Leonardo, del canale Tassinara Nuova Ramo lungo via Del Bosco (quartiere Carpinello), del canale Correcchio secondo Ramo nei pressi di via Don Giovanni Pollini (quartiere Ronco), del canale Tratturo di Branzolino lungo via Fratelli Valpiani e via Minarda, zona Roncadello, del canale Pieveacquedotto nei pressi del casello Autostradale di Forlì, e infine del Rio Fossatone nella zona via Burattina del quartiere Reda.

Il Consorzio di bonifica, viene comunicato, "investe ogni anno cifre importanti per la manutenzione degli alvei dei canali: una capillare distribuzione degli interventi di sfalci, di risezionamenti di canali e di consolidamenti spondali servono per diminuire al massimo il rischio idraulico dei territori. Oltre all’attività di sorveglianza dei guardiani idraulici consorziali, sono importantissime le segnalazioni dei cittadini. Tutte le informazioni che pervengono al consorzio vengono registrare ed elaborate con specifica procedura. Tutto ciò permette ai tecnici consorziali di programmare in maniera ottimale gli interventi sul territorio".

Manca solo la realizzazione di un ponticello privato per terminare anche i lavori del nuovo canale scolmatore del canale Tassinara Nuova a Carpinello. L’asta principale del canale è stata ultimata, così come i nuovi ponti sulla Provinciale 2 Cervese e sulla via Bianco da Durazzo, rendendo il canale già perfettamente funzionante: le piogge di novembre lo hanno positivamente collaudato. "Prima della definitiva chiusura del cantiere rimangono, oltre il ponticello, alcune lavorazioni di dettaglio che saranno concluse entro la primavera", viene comunicato.