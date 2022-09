Ironman, arriva la decisione ufficiale: la corsa si svolgerà domenica 18

L'Ironman si svolgerà domenica 18 settembre. La conferma è arrivata sabato pomeriggio a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, le Polizie Locali di Ravenna e Cervia, Polizia Provinciale, il vicesindaco di Ravenna, il sindaco di Cervia, gli organizzatori dell'Ironman, il 118, il Roan, la Capitaneria di Porto, La Polizia Stradale e Anas. Non è emersa nessuna criticità sostanziale sui percorsi, con alcuni piccoli interventi di pulizia in strada dopo il maltempo di sabato. A livello di viabilità, restano invariate per tutti i comuni coinvolti le limitazioni e le chiusure stradali previste nel caso la gara si fosse svolta regolarmente sabato 17