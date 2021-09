Ironman, Memorial Pantani e Gran Premio Nuvolari: le strade interessate e le chiusure previste

Ironman Italy Emilia-Romagna e Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna. Ma anche Memorial Pantani e Gran Premio Nuvolari. Si annuncia un weekend a tutto sport sulle strade del Forlivese, con inevitabili ripercussioni alla circolazione stradale. L'evento che impegnerà maggiormente la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, per estensione del territorio, è senza alcun dubbio l'Ironman, in programma sabato e domenica, con numerose strade chiuse al traffico tra Forlimpopoli e Bertinoro.

Ironman e Ironman 70.3

Sabato si disputerà la versione più estrema della competizioni, con gli "atleti d'acciaio" impegnati in tre competizioni: 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri di bici e infine una maratona fino al traguardo Ironman posto direttamente sulla spiaggia di Cervia. I comuni di Forlimpopoli e Bertinoro saranno interessati dal percorso da affrontare in bici, su un circuito di 90 chilometri da percorrere per due volte, con modifiche alla viabilità e chiusura al traffico delle strade dalle 7.30 fino alle 18 (o fino al transito dell'ultimo atleta). I sindaci, con un'ordinanza finalizzata a ridurre i disagi, hanno disposto la chiusure delle scuole di ogni ordine e grado.

I cittadini sono stati informati attraverso volantini, con la mappa delle strade chiuse. Nel dettaglio gli atleti giungeranno a Santa Maria Nuova di Bertinoro dal territorio di Cesena (dove percorreranno l'E45 e parte della Secante) da via San Cristoforo (Provinciale 105), immettendosi quindi in via Santa Croce (Provinciale 5) per raggiungere Forlimpopoli passando da via Fonde (Provinciale 61). Gli atleti transiteranno lungo via Prati e via Papa Giovanni XXIII, per poi entrare nel cuore del centro storico da via Porta Rossana.

Toccata Piazza Garibaldi, si esce dal comune di Forlimpopoli attraversando la via Emilia, proseguendo per via Diaz verso Selbagnone. Si svolta quindi a sinistra per via Ausa Vecchia, per poi salire verso Bertinoro passando da via Maestrina e via Cellaimo, indi via Badia, per poi svoltare a sinistra in via Cavour. Giunti sul colle, gli atleti inizieranno la discesa verso Forlimpopoli lungo via Cellaimo, arrivando alla rotonda via Rita Levi di Montalcini, per poi riprendere via Prati e nel secondo giro il percorso verso il mare.

Ad Ospedaletto via Cellaimo sarà chiusa in una sola corsia per consentire il transito ai residenti. Le strade saranno blindate al traffico, anche se la Polizia Locale ha individuato tre varchi dove sarà possibile attraversare Forlimpopoli: uno è quello di via Prati-via Melatello, poi la rotonda di via Papa Giovanni XXIII-via Della Madonna-Fornace Rosetti e l'attraversamento della via Emilia all'altezza della rotonda di Piazza Garibaldi. Saranno quindi presenti agenti che regoleranno il passaggio dei veicoli se le condizioni di gara lo consentiranno. Viene raccomandato di lasciare l'auto in una zona non interessata dal percorso di gara per poi raggiungerla e piedi, oltre che fare la spesa nei giorni precedenti la gara. Domenica, per l'edizione ridotta, è previsto il transito di un solo passeggio nel circuito da 90 chilometri, con chiusura delle strade. dalle 12 fino alle 18 circa.

D'interesse per i forlivesi anche le modifiche alla viabilità nele frazioni di Castiglione di Ravenna, Casemurate, Matellica e Mensa Matellica. Il percorso "bike" transiterà anche lungo la strada provinciale Bagnolo Salara provenendo da Castiglione di Cervia, fino all'immissione sullo svincolo per la strada statale E45, che verrà chiusa dagli svincoli nord e sud di Ravenna. Il divieto di transito sulla strada provinciale 254 Bagnolo Salara, sia sabato che domenica, sarà esteso anche ai residenti.

Sabato la E45 sarà chiusa dalle 5 fino al cessare delle esigenze di corsa; la provinciale Bagnolo - Salara e tutti gli altri tratti di strada interessati dal passaggio dalle 6 fino al cessare delle esigenze di corsa. Domenica la E45 sarà chiusa dalle 9.30 fino al cessare delle esigenze di corsa, mentre la provinciale Bagnolo-Salara e tutti gli altri tratti di strada interessati dal passaggio dalle 10.30.

Memorial Pantani

Sabato si disputerà anche il Memorial Pantani, giunto alla diciottesima edizione, con partenza da Castrocaro Terme e Terra del Sole. Dalle 9,40 alle 10,40 ci saranno le operazioni preliminari in Piazzetta Garibaldi con il foglio firma, mentre alle 10.45 inizierà l'incolonnamento degli atleti in Piazza D'Armi. Alle 10.50 inizierà il trasferimento con passaggio in via Mameli e Marconi. La gara, che avrà inizio alle 11 da via Roma, prevede una circuito cittadino nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole da ripetersi per 5 volte per poi dirigersi verso la Strada Statale 67, in direzione Forlì con svolta a destra per Sadurano scendendo a San Lorenzo in Noceto.

Da qui svolterà a sinistra in direzione Forlì percorrendo v.le Dell' Appennino e via Violina alla volta di Rocca delle Caminate, ove discenderà nel Comune di Meldola per poi dirigersi verso la località Teodorano. Si uscirà dal territorio forlivese intorno alle 12.20, secondo la crono tabella. La Polizia Locale predisporrà punti di pre-chiusura a San Martino in Strada, ma nel Forlivese non sono previsti particolari disagi perchè non saranno attraversate arterie particolarmente trafficate. Sono previste modifiche alla sosta a Castrocaro e a Meldola lungo via Bruno e Mazzini, con appositi cartelli. I cittadini sono stati informativi con volantini.

Gran Premio Nuvolari

Atteso per domenica mattina il passaggio del Gran Premio Nuvolari, giunto alla 31esima edizione. Auto storiche provenienti da tutte le parti del mondo, costruite dal 1919 al 1972, come Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes, Jaguar, Lancia, Alfa Romeo, Bmw, Porsche e tante altre, transiteranno anche quest'anno sulle strade del Forlivese in occasione della terza e conclusiva tappa, con partenza da Rimini alle 7. Il gruppo di auto transiterà per Santarcangelo, Cesena, Bertinoro, Collinello, Polenta, per poi arrivare a Meldola dopo esser transitati per Fratta Terme il ponte storico dei Veneziani e via Giordano Bruno. Tramite la suggestiva via Montanari entreranno in Piazza Felice Orsini.

Dalle 8 sosteranno in piazza Felice Orsini: dopodichè le auto ripartiranno per la centralissima via Roma che percorreranno nel senso contrario alla normale circolazione, fino alla rotonda Coop all'intersezione con via Mazzini, alla rotonda Monumento al Carabiniere svolteranno a sinistra per via 1°Maggio e all'altezza della Rocca di Meldola svolteranno a destra per via Rocca delle Caminate, dove al civico 6/b di casa Liverani vi sarà l'apertura delle 7 prove cronometrate di regolarità a tempo imposto, quattro da Meldola a Rocca delle Caminate e quattro scendendo verso Predappio. Il pilota che vincerà la prova cronometrata Rocca delle Caminate si aggiudicherà il trofeo "Aldo Riva".

Da via Mazzini svolteranno in direzione Forlì passando nel centro della frazione di Fiumana, un passaggio voluto dalla Mantova Corse in onore dei due soci più longevi del Racing Team Le Fonti il "Maestro" Genunzio Silvagni e Gualtiero Armuzzi Dopo le prove cronometrate di Meldola e Predappio, gestite dal Racing Team le Fonti la carovana raggiungerà Faenza dove in Piazza del Popolo ci sarà la sosta per un controllo a timbro con la presenza della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri di Faenza.