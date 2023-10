L'"Allegoria " di Cagnacci del Museo San Domenico in prestito in Toscana

Il Museo Civico di San Domenico continua ad essere pienamente inserito nel panorama nazionale ed internazionale delle mostre d'arte, non solo come organizzatore e teatro delle Grandi Mostre che da quasi un ventennio animano la nostra città ma anche come partner di prestigiosi Musei ed Istituti di cultura. L'opera di Guido Cagnacci, "Allegoria dell’Astrologia sferica" (1650-1655 ca.), già al centro di una passata edizione de "L'opera al mese", sarà esposta presso la mostra “Marsilio Ficino: un umanista e l’immaginario di un’epoca” nel Palazzo Pretorio di Figline e Incisa Valdarno, dal 19 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024.

Il progetto espositivo è organizzato dalla Città di Figline e Incisa Valdarno, luogo natale di Marsilio Ficino (Figline Valdarno 1433-Firenze 1499), in occasione del 590esimo anniversario della sua nascita, al fine di avvicinare la sua figura e la sua opera al grande pubblico e agli studenti, legando l’umanista al suo territorio di origine attraverso l’incontro fra manoscritti e opere d’arte ispirati alla sua filosofia.

Tale prestito contribuisce alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico comunale e alla promozione della conoscenza dei Musei Civici di Forlì presso il grande pubblico delle mostre d’arte e comporta una nuova e inedita indagine dell’opera di proprietà del Comune di Forlì, inserendola nel panorama culturale legato alla filosofia neoplatonica. Il dipinto forlivese sarà esposto accanto ai pregevoli manoscritti rinascimentali della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze e a una selezione di dipinti e sculture ed esposta negli storici ambienti del Palazzo Pretorio di Figline.