L'Alma Mater in Romagna: il Magnifico Rettore Giovanni Molari ospite dell'Interclub dei Rotary Forlì Tre Valli, Forlì e Cesena

Il Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum, il professor Giovanni Molari, interverrà a Bertinoro all’Interclub dei Rotary Forlì Tre Valli, Forlì e Cesena, che si svolgerà al Ceub, Centro residenziale universitario, nella chiesa di San Silvestro, in via Frangipane, martedì 17 ottobre alle 18.30. L’Interclub, riservato ai soci, sarà l’occasione per un approfondimento sull’insediamento universitario romagnolo, alla luce anche dei recenti sviluppi che ne hanno consolidato la presenza, e il tema dell’intervento del Rettore sarà “Alma Mater in Romagna”. All’inizio vi saranno i saluti dei presidenti dei Club rotariani, Daniele Carloni (Forlì Tre Valli), Paola Battaglia (Forlì), Massimo Cicognani (Cesena) e dei responsabili del Ceub.