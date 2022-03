L'emergenza umanitaria, anche Villa Rotta solidale con la popolazione ucraina

Su iniziativa del Circolo Arci "Casa del popolo Villa Rotta" si è svolta una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina. Martedì 9, venerdì 11 e martedì 15 marzo alcuni volontari hanno organizzato una raccolta di prodotti di prima necessità alla farmacia di Carpinello, al market "Svelto A&O" di Claudio Fabbri e Farmacia Barboni di Coriano, dimostrandosi molto disponibili e solerti per rendere più agevole la raccolta stessa.

"Tutti gli abitanti della zona si sono dimostrati molto generosi e pronti a rispondere alla richiesta di aiuti mossa dai volontari, i quali si sono occupati poi di smistare i prodotti raccolti suddividendoli negli scatoloni in generi alimentari, prodotti per l’igiene e farmaci che hanno raggiunto il considerevole numero di ben 40 scatoloni i quali poi sono stati consegnati al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, che si è occupato di predisporre un convoglio per l’inoltro del materiale presso le opportune sedi in Ucraina", spiegano dal circolo Arci.

Il convoglio è partito giovedì sera. Il Circolo Arci Villa Rotta ringrazia "tutti i volontari che si sono prodigati per questa azione di solidarietà ed inoltre ringrazia gli esercenti per la disponibilità e collaborazione senza la quale non si sarebbe raggiunto un tale risultato. Si ringraziano inoltre tutti i cittadini che hanno aderito alla raccolta di beni con grande generosità".