L'evoluzione del volontariato e nuovi decreti: si parla di Terzo Settore in un convegno

Sabato si terrà il Convegno sul terzo settore – Nuovi decreti e presentazione MoVi (Movimento di Volontariato Italiano), associazione che ha come impegno principale quello di far crescere e coordinare l’azione di volontariato in Italia. L’evento si svolgerà Al Circolo Democratico Forlivese di via P. Maroncelli 7, a partire dalle ore 17,00. L’incontro, moderato dall’ingegner Stefano Bondi, si aprirà con i saluti dei rappresentanti delle autorità: Livio Corazza, vescovo della diocesi Forlì-Bertinoro; Rosaria Tassinari, assessore al Welfare e alla Famiglia del Comune di Forlì; e Maurizio Gardini della Fondazione Carisp Forlì A seguire gli interventi di Franco Bagnarol, esponente del Consiglio Nazionale Terzo Settore e di Manuela Russo, che avrà il compito di presentare il MoVi. Al termine del convegno, alle ore 19,30, ai partecipanti sarà proposta un’apericena (gradita la prenotazione 0543 29371), alle 20,45 si potrà assistere al concerto dei Maestri della Scuola “Messaggio Musicale Federico Mariotti”.