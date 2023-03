L'Ibrida Festival ospite alla prestigiosa kermesse francese delle arti digitali ‘Videoforms’

La Romagna approderà alla 38 edizione del prestigioso Festival Videoforms di Clermont-Ferrand in Francia. Videoformes, con il sostegno anche dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione, ospiterà, dal 14 al 20 marzo, Ibrida Festival di Forlì, attraverso la figura dei suoi due ideatori e curatori Francesca Leoni e Davide Mastrangelo. L’evento, riconosciuto a livello Europeo ed Internazionale, dal 1984 lavora come osservatorio permanente dei nuovi sviluppi nell’arte contemporanea video e digitale, offrendo ogni anno una lista di straordinarie opere di videoarte e installazioni.

Ibrida sarà l’unico ospite italiano di questa edizione dell’evento francese, e avrà uno spazio esclusivo per raccontare la propria realtà. Francesca Leoni farà parte di Digital Acts, un incontro pubblico con la partecipazione di artisti, curatori e festival europei, dove illustrerà la realtà di Ibrida Festival, attraverso un talk e immagini, oltre a proiettare una selezione di lavori di video artisti italiani sono stati ospiti del festival forlivese

Davide Mastrangelo, invece, farà parte della giuria internazionale del festival, che ogni anno assegna a diversi artisti europei, che operano nell’ambito delle arti digitali, premi e riconoscimenti. Una grande opportunità, quindi, per raccontare la realtà di Ibrida Festival ad un pubblico che va oltre i confini nazionali ma anche di alimentare una rete di connessioni e network che porteranno verso l’Emilia-Romagna, e in particolare verso Forlì, nuove opere, artisti e curatori, nonché nuove partnership con festival europei.

“Creare un ponte con uno dei più importanti festival europei di arte elettronica e videoarte è, per noi, una grande soddisfazione e opportunità”, spiega Francesca Leoni, co-direttrice artistica di Ibrida festival assieme a Davide Mastrangelo, “negli anni abbiamo comunicato il nostro festival fuori dei confini regionali e nazionali, coinvolgendo artisti e curatori, questa partnership è per noi un riconoscimento del lavoro svolto negli anni”. Ibrida Festival quest’anno si terrà dal 6 al 10 settembre in Ex Atr a Forlì, è realizzato con il contributo del Comune di Forlì e Regione Emilia-Romagna.