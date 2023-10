L'unione fa la forza: da Bussecchio una donazione a tre famiglie alluvionate dei Romiti

Il coordinatore del Comitato di Quartiere di Bussecchio Renzo Camprini e la volontaria Raffaella Focacci hanno incontrato il coordinatore del Comitato di Quartiere dei Romiti Stefano Valmori per consegnare a tre famiglie alluvionate, segnalate tra le più bisognose, una quota per ciascuno su un totale di 750 euro. Questa somma è stata raccolta con tanto impegno da parte del Comitato di Quartiere di Bussecchio nell’ambito delle feste, e di alcune donazioni volontarie di famiglie, in particolare dall’organizzazione dei tornei di burraco il cui incasso è stato destinato interamente in beneficenza.

"Vogliamo ringraziare di cuore tutti i partecipanti, in particolare le attività commerciali che hanno donato i premi per i vincitori e non - affermano Camprini, Focacci e Vlamori -. Le famiglie sono state molto contente di ricevere questa somma, anche se non è una cifra troppo alta, vuol essere un aiuto e dimostrazione di affetto e vicinanza a chi ora non ha rimasto più niente. Il Comitato di Quartiere di Bussecchio e quello dei Romiti hanno dimostrato grande collaborazione tra di loro, e questo è una prova di grande democrazia e rispetto. E' grazie ai comitati che i cittadini possono partecipare alla vita attiva della comunità, dove possono esprime la loro parola , raccontare le problematiche inerenti al proprio territorio in cui si vive giorno dopo giorno, perché solo chi lo vive sa esattamente cosa raccontare nel bene e nel male".