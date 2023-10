L'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani dona la bandiera tricolore alla Rsa "Madre Speranza"

Una delegazione della Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e dal socio Lorenzo Girovagante con la consorte Rosaria in rappresentanza delle Dame del sodalizio ha organizzato la donazione della Bandiera Nazionale alla Rsa "Madre Speranza", al quartiere Ronco. La donazione avvenuta dopo la Santa Messa officiata da Don Piero Boscherini è stata completata da una cerimonia dell’Alzabandiera alla quale hanno partecipato con visibile commozione gli ospiti della Rsa presenti, insieme alla presidente Giuseppina Leoni, il medico volontario Franca Tassinari e l'economa della Rsa Francesca Raggi. Alla cerimonia di innalzamento del Vessillo Nazionale insieme a quello dello Stato Vaticano ha contribuito un emozionato giovane studente Andrea Milanesi, al quale è stato consegnato il Tricolore per un momento denso di significato e valori tra le vecchie e nuove generazioni, coincidente con il principale impegno del sodalizio militare dell’Unsi. "L’occasione ha consentito di rinnovare i sentimenti di amicizia e condivisione che uniscono la direzione ed il personale della Rsa con i soci della Sezione Unsi di Forlì, i quali come da statuto ma anche per l’indole che deriva dall’educazione e formazione degli anni trascorsi in uniforme, rivolgono ogni possibile impegno e dedizione alle fasce di popolazione più sensibili ovvero i più giovani ed i più anziani", commenta Raffaele Acri, consigliere e componente del dettivo della Sezione Unsi di Forlì.