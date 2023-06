La biblioteca del Campus trasloca all’ex asilo Santarelli: “Un polo per giovani e start up aziendali”

Sono circa 30 mila i volumi della biblioteca “Roberto Ruffilli" del Campus universitario pronti a trovare una nuova collocazione nei locali dell’ex asilo Santarelli, i cui lavori sono in via di completamento. Dovrebbero concludersi nel giro di un anno, entro giugno 2024, le operazioni necessarie per il “trasloco” di una parte consistente del Fondo Ruffilli nelle quattro aule dell’ex asilo Santarelli, che si prepara a diventare un polo culturale dedicato ai giovani e alle start up aziendali.

La decisione di trasferire il patrimonio bibliotecario del Campus è frutto di un accordo siglato tra il Comune di Forlì e l’Università di Bologna, in vista dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento della biblioteca Ruffilli previsti nel piano triennale dell’Alma Mater, che potrebbero richiedere diversi anni per essere ultimati.

Nell’ex asilo Santarelli troveranno sede, oltre alla biblioteca Ruffilli, la grande sala absidale adibita a spazio polifunzionale e i laboratori aperti dedicati alle start up aziendali, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e realizzati in collaborazione con la Fondazione Brodolini. A presentare l’accordo, che consentirà ai volumi della biblioteca Ruffilli di trovare una nuova collocazione in via temporanea, il Magnifico Rettore dell’Alma Mater di Bologna, Giovanni Molari.

“Sono contento di essere qui per la seconda volta dopo i drammatici eventi legati all’alluvione - ha detto il rettore - per ribadire la solidarietà del nostro Ateneo alla città di Forlì nella quale le nostre sedi hanno subito i danni maggiori, in via Fontanelle e alle Gallerie Caproni di Predappio. Oggi confermiamo la proficua collaborazione che c’è e che continuerà in futuro”.

“Abbiamo trovato, su richiesta del Campus, una valida collocazione per la biblioteca universitaria fino a quando non sarà nuovamente disponibile - ha detto l’assessore alla Cultura, Valerio Melandri - che farà dell’ex asilo Santarelli un polo dei giovani e per i giovani, un luogo innovativo in cui troveranno sede anche le start up aziendali e che conferma l’integrazione tra la città e l’Università. Rinunciamo a uno spazio importante per altre destinazioni, ma se l'Università chiama noi rispondiamo”. Alla luce del trasferimento della biblioteca Ruffilli dovrà trovare una nuova collocazione, infatti, l’incubatore delle aziende inizialmente previsto nei locali dell’ex Santarelli.

La richiesta di trasferire il Fondo Ruffilli in una nuova sede provvisoria nasce per iniziativa del presidente del Campus, Emanuele Menegatti: “Una richiesta che sapevamo essere complicata dal punto di vista logistico, un’impresa quasi disperata - ha detto Menegatti - che ha trovato una risposta al di sopra delle nostre aspettative con la messa a disposizione di locali di pregio, belli e funzionali per i nostri studenti”.

“Questo accordo conferma il rapporto con l’Università centrale per la città - ha detto il sindaco Zattini-. In questi 30 anni abbiamo visto cambiare la città grazie alla presenza dell’Università, un sogno che abbiamo realizzato. L’ex asilo Santarelli sarà un luogo di innovazione e di ricerca e vicina alle dinamiche giovanili grazie a questa alleanza con l’Università”.