La catena di hotel dona un nuovo parco giochi alla primaria di Portico

La scuola primaria Ambrogio Traversari ha inaugurato il suo nuovo parco giochi, tra i sorrisi dei bambini e l’orgoglio del sindaco di Portico, Maurizio Monti. Questo importante traguardo è stato supportato da Hilton che, dopo aver aiutato la comunità locale colpita dalle terribili recenti alluvioni, ha voluto consolidare il proprio impegno donando due giochi montessoriani alla scuola per il divertimento dei bambini.

All’inaugurazione erano presenti oltre al primo cittadino anche Marzia Marchesini, consigliera Comunale, e Francesca Briccolani, docente della Scuola di Portico. "Siamo orgogliosi di contribuire agli sforzi di ripresa e ricostruzione dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito questi luoghi - Alessandro Cabella, area general manager di Hilton -. In Hilton, azienda specializzata nel settore dell’ospitalità, sappiamo riconoscere l’importanza della comunità e dello stare insieme. Per questo motivo è stato un onore essere qui oggi per condividere la gioia dei bambini e delle famiglie di Portico Di Romagna durante l’inaugurazione di questo parco giochi”.

Il sostegno di Hilton nella regione ha infatti avuto inizio a giugno, quando le devastanti alluvioni hanno colpito le province di Rimini, Ravenna e la regione appenninica di Forlì-Cesena, impattando sulla quotidianità degli abitanti. Per rispondere a questa crisi si è subito creata una catena di solidarietà nazionale, alla quale Hilton ha voluto partecipare attivamente. Durante la fase iniziale di risposta all’emergenza è stata inviata una squadra dedicata al comune di Modigliana, con l’obiettivo di fornire un supporto immediato alla comunità locale nel momento del bisogno.

Dopo questo sforzo iniziale, Hilton ha esteso il suo sostegno a Portico Di Romagna, concentrandosi sul benessere dei bambini locali e scegliendo di contribuire all’inaugurazione del nuovo parco giochi della scuola primaria Ambrogio Traversari. I giochi montessoriani sono progettati per promuovere un'attività autonoma, l'apprendimento pratico e il gioco di squadra. Un piccolo ma significativo gesto che rappresenta il desiderio di migliorare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie che hanno sopportato le difficoltà delle recenti alluvioni. A fianco di Hilton, hanno contribuito all’acquisto dei giochi per Portico anche Iami, Solaris, Ework, Ivh, Cms, Royalgroup e Agar Service.