La classifica delle città green del Sole, tanti alberi a Forlì. Ma non si rinuncia all'auto

Forlì perde cinque posizioni, ma resta nella top 20 delle città ecologicamente più virtuose del Paese. E' quanto emerge dalla 28esima edizione del rapporto Ecosistema urbano di Legambiente pubblicato lunedì su Il Sole 24 Ore, che fotografa le performance ambientali delle 105 città capoluogo di provincia d'Italia prendendo in esame 18 indicatori raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, ambiente, rifiuti, mobilità). Classifica riferita quindi all’anno del Covid, che però su scala nazionale non pare non aver avuto un impatto particolare sui fenomeni legati all’ambiente.

Forlì occupa la 17esima posizione, preceduta da Rimini (undicesima), mentre Cesena occupa la 46esima piazza e Ravenna la 51esima. La città mercuriale è ottava nella classifica per numero di alberi per abitante, 12esima per quanto concerne la percentuale di rifiuti differenziati. Capitolo mobilità verde: Forlì è 23esima, ma è 57esima per quanto riguarda il rapporto fra numero di auto e abitanti. Solo 45esima per quanto riguarda l'uso del trasporto pubblico. E' 69esima per numero di vittime sulle strade e isole pedonali. Per quanto riguarda gli inquinanti, Forlì è 50esima. Per quanto riguarda il consumo del suolo, è 47esima.